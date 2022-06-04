В Новосибирске пьяный водитель Lexus протаранил пять машин

В Новосибирске водитель Lexus выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей, сообщает «АСТ-54».

Авария случилась вечером 3 июня на улице Ватутина рядом с пересечением с улицей Тульской. По данным очевидца, водитель иномарки был пьян, и своё нахождение за рулём после ДТП отрицал.

Фото: «АСТ-54»

Как рассказали в полиции, авария случилась из-за того, что неустановленный водитель выехал на встречную полосу. Пострадали в итоге четыре человека: водитель Ford Focus, пассажир и водитель Mitsubishi Outlander и водитель Honda Accord.

«Все они доставлены в медицинское учреждение для установления диагноза», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители уже выяснили, кто является владельцем Lexus, но им ещё предстоит установить личность того, кто находился за рулём машины.