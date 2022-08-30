В Новосибирске сотрудники магазина закрыли ребёнка в холодильнике из-за жалобы на просрочку
Мальчик утверждает, что он попросил убрать просрочку, а в магазине заявили, что ребёнок пытался своровать
Житель Новосибирска рассказал журналистам о том, что его сына закрыли в холодильнике супермаркета за то, что он попросил убрать просрочку с полок. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».
По словам мужчины, его сын с друзьями решили проявить инициативу, взяли тележку, в которую собрали просрочку, и подошли к сотруднику магазина, но он их прогнал.
Через некоторое время мальчики вернулись и показали статью, в которой сказано, что покупатель вправе попросить убрать просроченные продукты.
Сотрудник магазина разозлился, позвонил какому-то мужчине, который подошёл к ребёнку и закинул его в морозилку. Когда мальчик стал звонить в полицию, его, по словам отца, выкинули через чёрный ход.
Мальчики ушли от магазина, но позже вернулись с родителями. Заявление в полицию уже подано.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по данному факту и доложить о ходе расследования.