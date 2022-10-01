В Новосибирске учительницы не поделили актовый зал и подрались на глазах у детей

В Новосибирской школе подрались учителя. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По словам очевидцев, педагоги дополнительного образования должны были проводить занятия в актовом зале, но не смогли договориться, устроили скандал, который перерос в драку.

В школе сразу открестились от учителей, отметив, что они не являются штатными сотрудницами, а просто проводят занятия на территории школы.

Сами учителя, устроившие потасовку, от комментариев отказались.

В Минобразования региона намерены разобраться в ситуации и вызвали педагогов на беседу, которая состоится 3 октября.

Также сообщается, что одна из учительниц написала заявление в полицию на свою обидчицу.