В Новосибирске учительницы не поделили актовый зал и подрались на глазах у детей
В учебном заведении отметили, что они не состоят в штате, а просто проводят занятия на базе школы
1 октября 2022, 12:57, Илья Звягинцев
В Новосибирской школе подрались учителя. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По словам очевидцев, педагоги дополнительного образования должны были проводить занятия в актовом зале, но не смогли договориться, устроили скандал, который перерос в драку.
В школе сразу открестились от учителей, отметив, что они не являются штатными сотрудницами, а просто проводят занятия на территории школы.
Сами учителя, устроившие потасовку, от комментариев отказались.
В Минобразования региона намерены разобраться в ситуации и вызвали педагогов на беседу, которая состоится 3 октября.
Также сообщается, что одна из учительниц написала заявление в полицию на свою обидчицу.
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