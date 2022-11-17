В Новосибирске умерла в реанимации второклассница, потерявшая сознание на уроке физкультуры

Девочка упала в обморок в школьном бассейне

17 ноября 2022, 12:11

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели малолетней девочки в школьном бассейне, сообщает региональный СК.

«Днём 15 ноября на уроке физкультуры в бассейне одной из общеобразовательных школ города Новосибирска под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, где впоследствии скончалась», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «КП-Новосибирск», второклассница упала в обморок на уроке физкультуры в бассейне.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Дело возбудили по факту «причинения смерти по неосторожности».

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