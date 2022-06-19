В Новосибирске затонула яхта с четырьмя пассажирами на борту

Яхта с четырьмя мужчинами на борту затонула в Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает АСТ-54 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС НСО.

Около 40 человек и 14 единиц техники участвовали в поисковой операции после сообщений о крушении парусной яхты.

«Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасённым не потребовалась медицинская помощь, а позднее спасатели нашли тело четвёртого пассажира.

Для координации работы спасателей работал вертолёт.