В Новосибирске затонула яхта с четырьмя пассажирами на борту

Три человека выжили, а тело четвёртого спасатели обнаружили позже

19 июня 2022, 12:06, Илья Звягинцев

Яхта с четырьмя мужчинами на борту затонула в Новосибирском водохранилище. Об этом сообщает АСТ-54 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС НСО.

Около 40 человек и 14 единиц техники участвовали в поисковой операции после сообщений о крушении парусной яхты.

«Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасённым не потребовалась медицинская помощь, а позднее спасатели нашли тело четвёртого пассажира.

Для координации работы спасателей работал вертолёт.

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