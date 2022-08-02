В новосибирском роддоме младенец упал на пол во время родов и получил перелом черепа

Молодая мама рассказала «КП-Новосибирск», как в местном роддоме ребёнок во время родов упал на бетонный пол головой вниз на глазах у врачей.

Ночью 16 июля 23-летнюю сибирячку на машине скорой помощи привезли в ближайший дежурный роддом. Как отметила её мать, роженицу никто не встретил — она даже не понимала, куда ей идти.

«В три часа ночи дочь позвонила и, рыдая, прокричала: «Мама, мамочка, малышка упала прямо на пол! Никто из них мне не помог. Они меня даже не положили на кушетку. Я просила их о помощи, говорила, что головка вышла. Они всё это видели, но ничего не сделали, мама! Пуповина оторвалась. Их было много», — передала женщина разговор с дочерью.

Девушка рассказала матери, что просила о помощи, когда почувствовала, что выходит головка ребёнка. Рядом стояла молоденькая медработница и просто наблюдала. А когда ребёнок выпал, подбежала взрослая сотрудница, подняла младенца и убежала с ним.

На следующий день девушке заявили, что малышка жива и находится в реанимации в тяжёлом состоянии — у неё перелом теменной кости. Никаких прогнозов не дали, лишь отметив, что делают всё возможное.

«Сделали томографию. Диагностировали гематому и кисту головного мозга. Врач пояснил, что этот диагноз сопоставим со страшным сотрясением мозга», — рассказала мать роженицы.

По словам женщины, в выписных документах врачи допустили ошибки: написали, что роды были дома, а ещё указали, что девочка родилась 16 июня.

В прокуратуре сообщили, что проведут проверку. В областном Минздраве пообещали дать разъяснения, но позже.