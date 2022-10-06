В отношении главы района Алтайского края возбудили дело из-за незаконных премий

Органы СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело о присвоении и растрате в отношении Елены Артюшкиной, с 2017 года возглавляющей Волчихинский район. Как сообщает «Банкфакс», несмотря на то, что срок её полномочий истёк несколько месяцев назад, она продолжает руководить муниципалитетом, поскольку конкурс по отбору нового главы ещё не завершён — нового изберут лишь 14 октября. Артюшкина тоже есть в списке кандидатов.

Так, в начале октября местный депутат Елена Перевозчикова получила ответ районной прокуратуры, что 16 сентября Следком возбудил уголовное дело в отношении Елены Артюшкиной по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»). При этом прокуратура отметила, что материалы её проверки направили в Рубцовский межрайонный отдел СУ СКР по Алтайскому краю для принятия решения об уголовном преследовании ещё 5 мая 2022 года.

Однако эти обстоятельства не мешают Артюшкиной претендовать на очередной срок на посту главы Волчихинского района. В середине августа завершился второй этап конкурса по отбору кандидатов на должность руководителя муниципалитета. Тогда комиссия рекомендовала Артюшкину для избрания главой, как и трёх других претендентов, — завотделом райадминистрации по делам ГО ЧС и МР Владимира Зацепина, Елену Перевозчикову и фермера Михаила Тарасова.

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Выбрать главу предстоит уже новому созыву Волчихинского райсовета. При этом не исключено, что если Артюшкину изберут на должность, вскоре её отстранят — на время следствия.

Напомним, что в июне текущего года прокуратура внесла в Волчихинский райсовет представление с требованием привлечь Елену Артюшкину к ответственности за незаконные премии, которые та начисляла сама себе. По данным надзорного ведомства, глава буквально начала свою работу в должности с «самопремирования». 23 июня 2017 года Артюшкину избрали руководителем муниципалитета, а уже 27 июня она издала распоряжение от своего имени о премиях для муниципальных служащих и технических работников. К 2020 году общая сумма незаконных премий, назначенных самой себе, достигла 1,3 млн рублей.

На основании всего этого прокурор потребовал от депутатов безотлагательно рассмотреть его представление, принять меры к устранению последствий действий Артюшкиной, а также обдумать применение к ней мер ответственности вплоть до удаления в отставку. Депутаты теперь уже прошлого созыва встали на защиту Артюшкиной и отклонили представление прокурора.