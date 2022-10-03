В отношении руководителя отдела НИИ садоводства имени Лисавенко возбудили уголовное дело
Денежные средства в размере 99 тысяч рублей поступили на банковский счёт подозреваемого
В отношении руководителя отдела «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки, сообщили в региональном СК.
Предполагается, что в период с 2017 по 2020 год он получил взятку от представителя коммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по реализации систем капельного орошения, укрывного материала, саженцев и иных товаров для садоводства.
За деньги руководитель отдела должен был принимать решения в пользу бизнесмена.
Средства в размере 99 тысяч рублей поступили на банковский счёт подозреваемого.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.