В Приморье ищут рецидивиста, который мог похитить пятилетнюю девочку

В Приморье ищут пятилетнюю девочку, которую мог увезти мужчина, ранее судимый за изнасилование. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Ребенок ушел из дома 2 июля. Когда девочка не вернулась, к поиску подключились жители села.

«Со слов матери, на местном кладбище нашли заколку, принадлежащую ее дочери. След обрывается на автобусной остановке», — сказано в сообщении.

Мужчина, которого подозревают в похищении ребенка, ранее был судим по нескольким статьям: изнасилование, угроза убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, уклонение от отбывания оказания.

Не исключено, что везти девочку мог знакомый ее матери.