В Приморье умерла многодетная мать, сутки добиравшаяся в больницу

В своём посёлке женщина не смогла получить необходимую медпомощь

16 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Приморском крае после смерти 35-летней матери троих детей возбудили уголовное дело по факту "причинения смерти по неосторожности", сообщает региональный СК.

"Днём 13 января 2023 года ей стало плохо на придомовой территории в пгт Путятин. Её осмотрел фельдшер и указал на необходимость госпитализации в медучреждение, в которое она попала лишь через сутки. В результате из-за длительного неоказания ей медицинской помощи 15 января 2023 года женщина скончалась в медицинском учреждении", – рассказали в ведомстве.

Как пишет РИА Новости, ранее возбудили дело по статье "Халатность" в отношении чиновников из администрации города Фокино, к которому относится остров, из-за затянувшегося ремонта судна "Путятин". Этот паром, обеспечивавший сообщение одноимённого острова с большой землей, сломался ещё в июле прошлого года, с тех пор жители остаются без переправы.

Ремонт по договору должны были завершить к 30 декабря, но к концу месяца судно так и не вышло на маршрут. Тогда же губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил об увольнении заместителя министра дорожного хозяйства Григория Плотницкого. Позже глава региона объявил о завершении ремонтных работ, а судно должно было встать на маршрут 14-15 января при благоприятных погодных условиях.