По факту ДТП прокуратура Новосибирской области и СК начали параллельные проверки

22 декабря 2022, 17:04, ИА Амител

Фото: ГИБДД по НСО

Рейсовый автобус, который попал в аварию на трассе Барнаул — Новосибирск в Искитимском районе Новосибирской области, вёз детскую сборную по плаванию. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

По информации их источника, всего в автобусе находились 27 детей в возрасте от 9 до 11 лет и 10 взрослых. По факту ДТП прокуратура Новосибирской области и СК начали параллельные проверки.

Напомним, что, по предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Барнаул, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Изначально в ГИБДД рассказали о трёх пострадавших детях, но позднее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что медицинская помощь потребовалась пяти несовершеннолетним — одного из них госпитализировали.