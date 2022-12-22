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В разбившемся на трассе Новосибирск — Барнаул автобусе ехала детская команда по плаванию

По факту ДТП прокуратура Новосибирской области и СК начали параллельные проверки

22 декабря 2022, 17:04, ИА Амител

Фото: ГИБДД по НСО
Фото: ГИБДД по НСО

Рейсовый автобус, который попал в аварию на трассе Барнаул — Новосибирск в Искитимском районе Новосибирской области, вёз детскую сборную по плаванию. Об этом сообщает «МК Новосибирск».

По информации их источника, всего в автобусе находились 27 детей в возрасте от 9 до 11 лет и 10 взрослых. По факту ДТП прокуратура Новосибирской области и СК начали параллельные проверки.

Напомним, что, по предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск — Барнаул, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Изначально в ГИБДД рассказали о трёх пострадавших детях, но позднее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что медицинская помощь потребовалась пяти несовершеннолетним — одного из них госпитализировали.

Комментарии 2

  • Как всегда, ничего ни чего хорошего не происходит. Если посмотреть со стороны обычного человека там не дочистили там не досыпали, а у автобуса график как обычно он отставал от графика, пытался нагнать время, из-за этого отставания и случаются такие ситуации на дорогах
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Детей везли опять по скользкой дороге без сопровождения? все как обычно?
    23 декабря, Гость   Ответить
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