В Рубцовске легковушка протаранила жилой дом и сломала стену

В Рубцовске водитель за рулём Citroen врезался в жилой дом и пробил стену. Как сообщает “Местное время”, мужчина ехал на большой скорости по улице Арычной и на повороте не справился с управлением, вылетев с дороги.

Остановить машину не смогли ни рельсы, которые были установлены владельцами дома после аналогичного случая несколько лет назад, ни усиленное ограждение. В результате иномарка влетела в дом и пробила стену. В этот момент в здании находились хозяева и их дети, однако никто в результате инцидента не пострадал.

Извлечь машину удалось лишь с помощью спецтехники. Позднее выяснилось, что водитель был трезв, однако находился в эмоционально неуравновешенном состоянии, поскольку незадолго до этого поссорился с женой.

Отметим, что несколько лет назад в этот дом уже въезжал автомобиль, а потому хозяин сделал защиту от подобных случаев: специально установил рельсы и дополнительное ограждение.