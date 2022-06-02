В Рубцовске на ребенка возбудили уголовное дело из-за того, что он врезался в тренера во время матча

В Рубцовске тренер по мини-футболу судится с воспитанником другой команды из-за инцидента, который произошёл во время матча. Об этом сообщает Mash Siberia.

Подросток во время матча врезался в специалиста, но после этого игра продолжилась, однако к концу матча мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую травму с частичным разрывом поджелудочной.

Тренер уверен, что подросток таким образом отомстил ему за проигрыш. Мужчина подал заявление в полицию, и в четвёртый раз в отношении мальчика возбудили дело.

С ребёнка тренер требует два миллиона рублей.

Жители Рубцовска собрались для того, чтобы поддержать подростка. Люди уверены, что всё это было сделано не специально, потому что никто из участников футбольного матча стычки не заметил.

Одноклубники и тренеры собрались вместе и даже хотят подать заявку, чтобы провести митинг.