В Рубцовске осудят троих подростков, которые решили заработать денег на продаже наркотиков

В Алтайском крае осудят троих участников преступной группы, которые покушались на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет решили распространять на территории Рубцовска наркотики, откликнувшись на предложение неустановленных лиц в Сети.

«С помощью средств связи они получали информацию о местонахождении партии с наркотиками, после чего расфасовывали их на более мелкие и сбывали в различных местах. Участники группы выполняли роль так называемых „оптовых“, „мелкооптовых“ и „розничных закладчиков“. Руководители организованной группы доводили до сведения её участников правила поведения, необходимые меры конспирации, которые им нужно было неукоснительно соблюдать, а также тонкостях преступной деятельности в составе группы, занимающейся бесконтактным способом распространения наркотиков», — рассказали в пресс-службе.

Закладчики отчитывались начальству, предоставляя фото мест, где делали закладки с запрещёнными веществами. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось по независящим от них причинам — в результате проведённых оперативных мероприятий они были задержаны сотрудниками полиции.

Молодые люди свою вину признали. Дело передано в суд с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением.