В Рубцовске сбили ребёнка в коварном месте: там нет перехода, но есть проход

В Рубцовске ребёнок отделался лёгкими ушибами и испугом после наезда автомобиля, сообщает «Блогерша Рубцовск».

«Место ДТП — самое „проходное“ на Рубцовском проспекте. Официально тут нет пешеходного перехода. Обещали в прошлом году закрыть проход, но забыли», — отметила блогерша.

Сбили ребёнка / Фото: vk.com/public211365661

Впрочем, как уточнила блогерша, если проход закроют и поставят забор, то возникнут другие вопросы.

«Зачем нужна тогда дорожка? Зачем потрачены деньги на этот кусочек тупика? Ну, как-то так», — пояснила она.