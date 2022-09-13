В Рубцовске сбили ребёнка в коварном месте: там нет перехода, но есть проход
Дорожка ведёт прямиком к месту, где нельзя переходить дорогу
13 сентября 2022, 20:38
В Рубцовске ребёнок отделался лёгкими ушибами и испугом после наезда автомобиля, сообщает «Блогерша Рубцовск».
«Место ДТП — самое „проходное“ на Рубцовском проспекте. Официально тут нет пешеходного перехода. Обещали в прошлом году закрыть проход, но забыли», — отметила блогерша.
Сбили ребёнка / Фото: vk.com/public211365661
Впрочем, как уточнила блогерша, если проход закроют и поставят забор, то возникнут другие вопросы.
«Зачем нужна тогда дорожка? Зачем потрачены деньги на этот кусочек тупика? Ну, как-то так», — пояснила она.
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