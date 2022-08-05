В рубцовской больнице пьяный дебошир с ножницами угрожал «порезать» медиков

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в медучреждении, сообщает региональное управление ведомства.

«Ночью патруль росгвардейцев получил сигнал из приёмного отделения городской больницы Рубцовска, где нетрезвый гражданин начал оскорблять персонал и угрожать медикам физической расправой», — говорится в сообщении.

Мужчина разгуливал по этажам больницы с ножницами в руках и громко возмущался качеством обслуживания.

После задержания выяснилось, что рубцовчанин уже неоднократно судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по факту «угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» (до двух лет лишения свободы).