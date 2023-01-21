В школе на Алтае задержали подозрительного бывшего ученика

У него выпал предмет, похожий на магазин от оружия, утверждает очевидица

21 января 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В школе № 1 Новоалтайска сотрудники Росгвардии задержали бывшего ученика, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

По информации местной жительницы, 20 января молодой человек зашёл в школу и перепрыгнул через турникет. При этом у него выпал предмет, якобы похожий на магазин от оружия. Охранник нажал на тревожную кнопку и в течение трёх минут на место прибыли бойцы Росгвардии на двух машинах и увезли парня.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.