В школе на Алтае задержали подозрительного бывшего ученика
У него выпал предмет, похожий на магазин от оружия, утверждает очевидица
21 января 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В школе № 1 Новоалтайска сотрудники Росгвардии задержали бывшего ученика, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
По информации местной жительницы, 20 января молодой человек зашёл в школу и перепрыгнул через турникет. При этом у него выпал предмет, якобы похожий на магазин от оружия. Охранник нажал на тревожную кнопку и в течение трёх минут на место прибыли бойцы Росгвардии на двух машинах и увезли парня.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
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