В Сибири мужчина пошёл в аптеку за лекарствами и замёрз насмерть по дороге

Тело обнаружили недалеко от лыжной базы

20 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирской области в лесу под Бердском нашли тело насмерть замёрзшего мужчины, пишет «КП-Новосибирск».

Тело обнаружили лыжники недалеко от базы «Метелица». Как выяснилось позже, им оказался заблудившийся 38-летний местный житель.

«По просьбе полиции мы выехали для транспортировки тела, которое впоследствии передали сотрудникам полиции», — пояснил изданию начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов.

Накануне мать пропавшего мужчины обращалась к поисковикам, указав, что сын ушёл за лекарством в Академгородок.