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В Сибири мужчина пошёл в аптеку за лекарствами и замёрз насмерть по дороге

Тело обнаружили недалеко от лыжной базы

20 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Новосибирской области в лесу под Бердском нашли тело насмерть замёрзшего мужчины, пишет «КП-Новосибирск».

Тело обнаружили лыжники недалеко от базы «Метелица». Как выяснилось позже, им оказался заблудившийся 38-летний местный житель.

«По просьбе полиции мы выехали для транспортировки тела, которое впоследствии передали сотрудникам полиции», — пояснил изданию начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов.

Накануне мать пропавшего мужчины обращалась к поисковикам, указав, что сын ушёл за лекарством в Академгородок.

Комментарии 2

  • Ни фига себе - ближний свет... А что, в Бердске аптек нет?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • лекарств нет импортных
    20 декабря, Гость   Ответить
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