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В Сибири на педагога завели дело за попытку отобрать сигарету у шестиклассницы

Инцидент произошёл во время урока

11 января 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Красноярске учительницу географии обвинили в чрезмерном воспитании девочки, сообщает региональный СК.

Ранее в соцсетях появилась информация, что педагог во время урока пыталась забрать электронную сигарету у 12-летней школьницы.

«Предварительным расследованием установлено, что 9 января 2023 года учитель географии, находясь в одном из классов школы, используя противоправные методы воспитания, допустила применение физической силы в отношении учащейся шестого класса», — рассказали в ведомстве.

В отношении учительницы возбудили уголовное дело по признакам «ненадлежащего исполнения обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединённого с жестоким обращением».

Комментарии 21

  • ой какой дурдом, бпродячие песели которых никто не смеет тронуть ерунда по сравнению с этим
    11 января, Гость   Ответить
  • Писец, полный писец, дожились.
    11 января, Гость   Ответить
  • Полное бесправие учителей. Какое подрастающее поколение выйдет из школ? Тут наверное и родители школьницы подсуетились, обвиняя учителя. Капец!
    11 января, Гость   Ответить
  • Что же дальше? Обяжут огонёк подносить и пепельницу, если не электронная будет?
    11 января, Гость   Ответить
  • Да, уж скоро учителям нужна будет охрана( Как никак вымирающий класс в России(((
    11 января, Гость   Ответить
  • А, да надо было сказать ей что курить вредно. Довела женщину. Совсем учителя стали бесправные.
    11 января, Гость   Ответить
  • скоро доживем когда такие детки будут тыкать учителей ножом и если они попробуют защититься то их будут привлекать к уголовной ответственности за превышение самообороны
    11 января, Гость   Ответить
  • Учителя жалко,что столько лет терпит таких мразей.
    11 января, Гость   Ответить
  • капец просто. исключить из школы нужно такую ученицу. а с родителей спросить за ненадлежащее воспитание.
    11 января, Гость   Ответить
  • эта малолетняя дрянь курила эл.сигу прямо на уроке! учитель молодец. Но палец ломать это канеш, ту мач
    11 января, Гость   Ответить
  • Либерасты везде и только во вред народу защищают всю пошлость и мерзость по разложению его изнутри поощряя совершение как можно большего числа антиобщественных аморальных деяний граждан особенно несовершеннолетних. Что бы защитить народ от навязываемого ему разложения нужны расширенные во много раз духовно нравственные заповеди, свод правил поведения облеченные в Конституционный закон.
    11 января, Гость   Ответить
  • А когда ученикам официально уже разрешат вытирать ноги об учителей?
    11 января, Гость   Ответить
  • А когда ученикам официально уже разрешат вытирать ноги об учителей? - в 1993 году, в октябре. После расстрела Белого дома.
    11 января, Гость   Ответить
  • Не надо было воспитывать ссыкуху При плановом доносе в ОДН завучу нужно было упомянуть про курильщицу и всё.... У девочки новая семья, или дет дом, родителям- вольная...
    11 января, Гость   Ответить
  • А откуда у 12-летней девочки электронная сигарета? Которую, скорее всего, в школу проносить нельзя? Тут органам бы семье и самой малолетней дурёхе нервы бы потрепать.
    12 января, Гость   Ответить
  • На нас в советское время если учитель косо посмотрит за какую-то мелкую шалость, то дня два-три ходили и боялись, что родителей в школу вызовут. Или в дневник запишет неудовлетворительное поведение.
    12 января, Гость   Ответить
  • Стыд родителям что не воспитали в ребенке уважение к старшим, подрастет))) вместо стакана воды закурит перед немощными))))) А учителям уже памятники при жизни надо ставить, что пытаются хоть как то достучаться до таких бестолковых ребятишек. Раньше учитель учителем был, попробывал бы ты что-то сказать или сделать не так, уважение было, а сейчас человек, оказывающие образовательные услуги)))) Позор всей системе!!
    12 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь школа, в ответку сообщила в ПДН о поведении девочки? или же директор попу бережет..? у нас же модно наказывать тех кто не виноват.. лишь бы одним галочку поставить, а другим на месте усидеть..
    12 января, Гость   Ответить
  • скорее всего, в школу проносить нельзя?- А где конкретно написано?
    12 января, Гость   Ответить
  • Да, с таким подходом учителя скоро будут вымирающим видом... Детки берега совсем потеряли, вместе с родителями, видимо, им бы не жалобу на учителя писать, а "спасибо" сказать за то, что этой гадости меньше в организм их деточке попало. 12 лет - и с сигаретой в школе(!), у нас директор школы так пацанов гонял, не дай боже учуять ему табачный запах - спасайся кто может! И родителям никто не жаловался, знали, что еще и дома выгребут за курение. А сейчас родители в большинстве своем совсем на божничку посадили чадушек, думают, что из одного два вырастет; но пока что вырастают циничные до предела особи, не знающие границ и не слышавшие о совести и уважении.
    12 января, Гость   Ответить
  • А у нас в школе учителя были весёлые... Один, астроном, отпускал нас с урока покурить у сантехника Юры в подвале, второй, Олег Ростиславович Львов, сам курил в кабинете информатики... Но чтобы мы посмели при них не то, чтобы закурить... нет, и не потому что нельзя, а потому, что НЕЛЬЗЯ на уровне подкорки головного мозга, ибо такое поведение- скотство и неуважение к старшим! Так что соплюхе надо было не палец ломать, а руку,или шею.
    12 января, Гость   Ответить
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