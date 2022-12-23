В Сибири родители устроили раздельные поминки по детям, погибшим при пожаре

В Новосибирске простились с двухлетним мальчиком и годовалой девочкой, погибшими при пожаре 20 декабря в пятиэтажке, пишет «КП-Новосибирск».

22 декабря детей похоронили на Гусинобродском кладбище. При этом, как рассказали знакомые семьи, «отец и мать не хотят друг друга видеть, винят друг друга».

«Поминки будут у всех отдельно. Мама детей сама по себе, а их отец — сам по себе», — уточнили изданию.

Причина пожара пока неизвестна. По предварительной информации, мать оставила их в квартире со своей подругой, однако та ушла в салон красоты на ресницы. Перед этим позвонила родителям и сказала, что ей надо уйти, но никто не смог приехать. Предположительно, первым загорелся диван, на котором сидели дети.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «убийства малолетних». К делу так же подключились прокуратура и уполномоченная по правам ребёнка.