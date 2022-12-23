НОВОСТИПроисшествия

В Сибири родители устроили раздельные поминки по детям, погибшим при пожаре

По предварительной информации, мать оставила малышей со своей подругой, однако та ушла в салон красоты

23 декабря 2022, 18:33, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru
Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске простились с двухлетним мальчиком и годовалой девочкой, погибшими при пожаре 20 декабря в пятиэтажке, пишет «КП-Новосибирск».

22 декабря детей похоронили на Гусинобродском кладбище. При этом, как рассказали знакомые семьи, «отец и мать не хотят друг друга видеть, винят друг друга».

«Поминки будут у всех отдельно. Мама детей сама по себе, а их отец — сам по себе», — уточнили изданию.

Причина пожара пока неизвестна. По предварительной информации, мать оставила их в квартире со своей подругой, однако та ушла в салон красоты на ресницы. Перед этим позвонила родителям и сказала, что ей надо уйти, но никто не смог приехать. Предположительно, первым загорелся диван, на котором сидели дети.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «убийства малолетних». К делу так же подключились прокуратура и уполномоченная по правам ребёнка.

Комментарии 5

  • Тут больше всех отца жаль. Со всех сторон.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • А мне жалко детей...Им бы жить да жить..
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А что это его жаль? Няня звонила отцу, чтоб он побыл с детьми, но ему пофиг
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Отцу 19 лет, как оказалось. Его родственники предлагали посидеть с детьми, если нужно. Но их мама отказывалась, заявляя, что с детьми сидит няня.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Ужас......
    26 декабря, Гость   Ответить
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