В Сибири задержали закладчиков с 0,5 кг героина, которые выдавали его за прах собаки

В Красноярске полицейские задержали двух молодых людей, которые перевозили около 500 грамм героина и утверждали, что это прах собаки. Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент случился ночью 6 сентября. Инспекторы ДПС на одной из улиц города остановили автомобиль Hyundai и во время проверки документов заметили, что водитель и пассажирка с признаками наркотического опьянения заметно нервничают.

«Сотрудники ГИБДД также обратили внимание на пакет, торчащий из женской сумки. Девушка пояснила, что это прах её собаки», — говорится в сообщении.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза установила, что в пакете находится 500 граммов героина.

По данным полиции, 26-летний мужчина и 21-летняя девушка работали закладчиками наркотиков. В отношении молодых людей завели уголовное дело, также их заключили под стражу.