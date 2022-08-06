В Сочи пьяный алтайский мотоциклист устроил гонку с полицейскими

В Сочи водитель мотоцикла Kawasaki устроил заезд с сотрудниками полиции. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

Правоохранители подали мужчине сигнал, для того чтобы он остановил транспортное средство, но он его проигнорировал, после чего началась погоня. Байкер грубо нарушал правила и выезжал на полосу встречного движения.

Полицейским удалось догнать нарушителя. Им оказался 32-летний житель Алтайского края.

«В отношении него составлено восемь административных протоколов — за управление мотоциклом без регистрационных знаков, отсутствие водительских прав и страховки, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции, об остановке транспортного средства, выезд на встречную полосу и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сказано в сообщении.

Наказание нарушителю вынесет суд.