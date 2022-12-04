В театре Вахтангова рассказали, что случилось с молодой актрисой, получившей травму на гастролях в Барнауле

В Театре имени Евгения Вахтангова рассказали подробности о травмировании актрисы во время спектакля «Война и мир» в Барнауле. Комментарий опубликовали на официальной странице театра во «ВКонтакте».

«В 1-м действии, когда герои проносятся по сцене (в театре у нас эту сцену называют „Облака“), Ксения Трейстер, игравшая Наташу Ростову, получила травму. От планшета сцены отслоилась заноза длиной 10 см и практически насквозь прошила стопу. Спектакль оказался на грани срыва, Ксению забрала скорая, её отвезли в городскую клиническую больницу, где разрезали ногу, достали занозу и оказали необходимую медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что коллектив не растерялся, а спектакль не был сорван, потому что актриса Ася Домская, которая ранее играла другую роль, согласилась заменить травмированную коллегу.

В театре уже готовятся к полноценному введению Домской в роль Наташи Ростовой.

Стопа травмированной Трейстер до сих пор кровоточит, а в ближайшее время актрису отправят в Москву, поскольку в скором будущем она не сможет вернуться к роли.