20 августа в 9.00 в Яровом приостановили работу проблемной ТЭЦ. Как сообщает сайт горадминистрации, некоторое время у жителей не будет горячей воды.

В мэрии уточнили, что такие меры связаны с проведением плановых ремонтных работ на котельном оборудовании, однако сроки возвращения ресурсов назвать не смогли. О начале и завершении работ жителям сообщат дополнительно.

Напомним, с начала отопительного сезона 2021 года котёл № 9 на ТЭЦ в Яровом начал зашлаковываться. 1 ноября он вышел из строя, а 3 ноября из строя вышел и котёл № 10. В работе оставался только седьмой, однако его мощности для обогрева Ярового было мало.

Новости

Общество В «замерзающем» Яровом модернизируют все три котла ТЭЦ и проведут обновление теплосетей

Запустить котёл № 10 и подключить его к теплосети энергетики должны были ночью 5 ноября, однако удалось это лишь к вечеру 7 ноября. В этот же день в Яровое привезли тепловые пушки и обогреватели, которые распределили по социальным объектам города. Вечером 8 ноября котёл снова остановили и станция возобновила работу в штатном режиме только с 9 ноября.

16 ноября Следственный комитет возбудил уголовные дела против Яровского теплоэлектрокомплекса. По данным следствия, сотрудники компании не предприняли никаких действий, чтобы решить проблемы с отоплением. 27 декабря Центральный районный суд Барнаула по ходатайству следствия временно отстранил от занимаемой должности главу Ярового Виталия Самобочего, который выступает подозреваемым по уголовному делу.

В декабре 2021 года глава региона Губернатор Томенко в ходе рабочей поездки в город поручил решить ряд задач для надёжного теплоснабжения Ярового.