Вандалы подожгли рекламный баннер вместе с остановкой на Алтае
Злоумышленников ищут
30 октября 2022, 13:10, Никита Черников
В Бийске неизвестные подожгли рекламный баннер вместе с остановочным павильоном, рассказал очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».
По его информации, происшествие случилось накануне рядом с ТРЦ «Ривьера».
«Факт вандализма и уничтожения чужого имущества зафиксирован, владелец конструкции обратился с заявлением в полицию. Подозреваемые устанавливаются», — добавил он.
Фото: «Инцидент Барнаул»
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