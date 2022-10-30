Вандалы подожгли рекламный баннер вместе с остановкой на Алтае

В Бийске неизвестные подожгли рекламный баннер вместе с остановочным павильоном, рассказал очевидец в паблике «Инцидент Барнаул».

По его информации, происшествие случилось накануне рядом с ТРЦ «Ривьера».

«Факт вандализма и уничтожения чужого имущества зафиксирован, владелец конструкции обратился с заявлением в полицию. Подозреваемые устанавливаются», — добавил он.

Фото: «Инцидент Барнаул»