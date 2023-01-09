«Ваша внучка попала в беду». На Алтае пенсионерка лишилась 300 тысяч после звонка мошенников

Полицейские возбудили уголовное дело

09 января 2023, 06:20, Никита Черников

Фото: pxhere.com

Жительница Новоалтайска лишилась 300 тысяч рублей, доверившись мошенникам, которые действовали по схеме «ваш родственник попал в беду», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

76-летняя горожанка хорошо знала о схемах аферистов, и даже в этом году получала соответствующую листовку от участкового.

«Однако когда днём ей позвонил неизвестный и сообщил, что её внучка попала в беду и срочно нужны деньги, женщина поверила. Якобы внучка переходила дорогу в неположенном месте и стала участницей ДТП, в котором пострадали люди, поэтому необходимо перевести 300 тысяч рублей, чтобы прекратить уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Женщина отправила деньги, и только после этого позвонила внучке, которая заверила, что в ДТП она не попадала. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).