Велосипедист сбил ребенка на самокате в Барнауле

Юный велосипедист сбил ребёнка на самокате возле ЖК «Новая высота» в Барнауле. Об этом сообщает «В курсе 22».

Так, самокатчик ехал по велодорожке, когда ему на встречу выехал молодой «байкер». Вследствие этого произошло столкновение. О наличии травм у мальчика не сообщается.

«Уважаемые мамочки! Проведите беседу с детьми о правилах безопасности во время прогулки и катания на велосипеде/самокате. Нельзя ездить поперёк велодорожек», — обратились к родителям после инцидента.