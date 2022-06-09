Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни британских наемников

Верховный суд ДНР вынес первый приговор наёмникам, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщает ТАСС, британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим приговорены к смертной казни.

Пиннер сдался в плен в Мариуполе в апреле. Позже он и ещё один пленный британец — Аслин — обратились к Джонсону и просили обменять их на Медведчука.

В Генпрокуратуре республики ранее сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР «Совершение преступлений группой лиц», ст. 323 УК ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и ст. 430 УК ДНР «Наёмничество».