Внедорожник перевернулся после ДТП в Горном Алтае
В ДТП приняли участие иномарка с новосибирскими номерами и легковой автомобиль, принадлежащий местному жителю
22 июня 2022, 18:32
Автомобиль с новосибирскими номерами попал в ДТП в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщает «Бийск 22», вторым участником столкновения стал местный житель.
На снимках с места происшествия видно, что в результате столкновения внедорожник перевернулся, а передняя часть кузова второй иномарки сильно смята.
Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняется.
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