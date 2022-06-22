Внедорожник перевернулся после ДТП в Горном Алтае

В ДТП приняли участие иномарка с новосибирскими номерами и легковой автомобиль, принадлежащий местному жителю

22 июня 2022, 18:32

Автомобиль с новосибирскими номерами попал в ДТП в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщает «Бийск 22», вторым участником столкновения стал местный житель.

На снимках с места происшествия видно, что в результате столкновения внедорожник перевернулся, а передняя часть кузова второй иномарки сильно смята.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняется.

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