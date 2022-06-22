Внедорожник перевернулся после ДТП в Горном Алтае

Автомобиль с новосибирскими номерами попал в ДТП в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщает «Бийск 22», вторым участником столкновения стал местный житель.

На снимках с места происшествия видно, что в результате столкновения внедорожник перевернулся, а передняя часть кузова второй иномарки сильно смята.

Подробности происшествия и наличие пострадавших в аварии уточняется.