Водитель без прав погиб в ДТП под Барнаулом

ДТП со смертельным исходом произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД.

Авария случилась 6 июля в 19:45 на 13 километре трассы Фирсово — Бобровка.

По данным полиции, 44-летний водитель Renault Logan, не имеющий прав, ехал в сторону Барнаула, но по пути выскочил на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 58-летней женщины.

«В результате ДТП водитель автомобиля Renault Loganскончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Mitsubishi Outlande с ранениями различной степени тяжести госпитализирована в ГБ №1 Барнаула», — говорится в сообщении.