Водитель без прав погиб в ДТП под Барнаулом
Также в аварии пострадала женщина, ее госпитализировали
7 июля 2022, 13:32, Никита Черников
ДТП со смертельным исходом произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД.
Авария случилась 6 июля в 19:45 на 13 километре трассы Фирсово — Бобровка.
По данным полиции, 44-летний водитель Renault Logan, не имеющий прав, ехал в сторону Барнаула, но по пути выскочил на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 58-летней женщины.
«В результате ДТП водитель автомобиля Renault Loganскончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля Mitsubishi Outlande с ранениями различной степени тяжести госпитализирована в ГБ №1 Барнаула», — говорится в сообщении.
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