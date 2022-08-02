Бийчане активно обсуждают в соцсетях видео с ДТП на одном из самых оживлённых перекрёстков, при этом разделились мнения даже опытных водителей, пишет «Бийский рабочий».

«ДТП произошло ранним утром, когда светофоры еще не работали. Под видео бийчане спорят — кто из водителей был прав и как правильно проезжать нерегулируемый перекресток, если оба автомобиля едут по главной», — поясняет издание.

Частный автоинструктор Сергей Волобуев разобрал для amic.ru этот инцидент с точки зрения правил дорожного движения и рассказал, как можно было предотвратить аварию.

«С точки зрения ПДД, здесь все очевидно: водители должны были разъезжаться по помехе справа — у кого помеха справа, тот и должен был уступить дорогу в этой ситуации, когда оба ехали по главной», — пояснил эксперт.

Выявлять виновника, указал Волобуев, будут специалисты: «Не всегда можно установить по видео, кто прав и виноват, даже если знаешь ПДД. Практически любое ДТП можно повернуть в разную сторону. У нас есть очень обтекаемые пункты, такие как 1.3 (не должны создавать помех и угроз) и 10.1 (скорость должна быть безопасной для движения)».

Специалист отметил, что самое главное на дороге — безопасность. Но проблема в том, что водители зачастую совершают одни и те же ошибки, поскольку люди — это одна сплошная привычка.

«Даже если двигаешься по главной дороге, даже имея преимущество, вначале нужно убедиться, что вам уступают дорогу. Мало самому соблюдать ПДД и ездить без ошибок. Чтобы ездить безопасно, надо самому исправлять ошибки других водителей», — подчеркнул автоинструктор.