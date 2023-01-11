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Пассажир фургона и водитель легковушки подрались в Барнауле из-за того, что не смогли разъехаться во дворе

Один из конфликтующих схватился за палку и выяснял отношения с противником, в то время как их машины заблокировали единственный проезд

11 января 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

11 января около 12:30 по местному времени в районе школы № 125 в Барнауле произошла драка. Как сообщает паблик «В курсе 22», конфликт случился между пассажиром фургона и водителем автомобиля Ford, который, по словам очевидца, не пропускал грузовой транспорт на разгрузку.

«Фургон ехал на разгрузку к "Магниту", а Ford его не пропускал. Разъехаться там возможно, только если Ford сдал бы назад, потому что за фургоном уже начали скапливаться машины, поворачивающие к школе с Шумакова. Это единственный подъезд к школе, который был заблокирован», — рассказала свидетель. 

Согласно кадрам с места происшествия, один из конфликтующих использовал «оружие» — предположительно, палку или полипропиленовую трубу. Мужчины сцепились, побросав свои автомобили. Чем закончился конфликт — неизвестно. 

Свидетель отметила, что другой подъезд к участку перекрыли шлагбаумом жильцы дома на улице Шумакова, 16, из-за чего собралась очередь из машин. Она задаётся вопросом, законна ли там установка шлагбаума.

Комментарии 7

  • нет не законна
    11 января, Гость   Ответить
  • А почему его должны были пускать на разгрузку ? В ПДД нет никакого такого приоритета. Водила фургона скорее всего просто шары забычил и пер внаглую, я типо на сарае, значит все должны пропускать. А не вышло, еще и по таблу наверное палкой выхватил и правильно, за дело, такие начинаю понимать только когда им морду разобьют.
    11 января, Гость   Ответить
  • 125 школа элитарное учебное заведение, водители Фордов аристократы, а про пассажиров фур совсем нечего сказать
    11 января, Гость   Ответить
  • «оружие» Орудие же)
    11 января, Гость   Ответить
  • А почему его должны были пускать на разгрузку ? Чё несёшь, че несёшь..!! У тя и ВУ, наверное нет? Или просто со справкой, или просто дефашька?!)
    11 января, Гость   Ответить
  • не, просто лох обычный, пробитый я
    11 января, Гость   Ответить
  • Высокие отношения!!!
    12 января, Гость   Ответить
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