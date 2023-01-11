Пассажир фургона и водитель легковушки подрались в Барнауле из-за того, что не смогли разъехаться во дворе

Один из конфликтующих схватился за палку и выяснял отношения с противником, в то время как их машины заблокировали единственный проезд

11 января 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

11 января около 12:30 по местному времени в районе школы № 125 в Барнауле произошла драка. Как сообщает паблик «В курсе 22», конфликт случился между пассажиром фургона и водителем автомобиля Ford, который, по словам очевидца, не пропускал грузовой транспорт на разгрузку.

«Фургон ехал на разгрузку к "Магниту", а Ford его не пропускал. Разъехаться там возможно, только если Ford сдал бы назад, потому что за фургоном уже начали скапливаться машины, поворачивающие к школе с Шумакова. Это единственный подъезд к школе, который был заблокирован», — рассказала свидетель.

Согласно кадрам с места происшествия, один из конфликтующих использовал «оружие» — предположительно, палку или полипропиленовую трубу. Мужчины сцепились, побросав свои автомобили. Чем закончился конфликт — неизвестно.

Свидетель отметила, что другой подъезд к участку перекрыли шлагбаумом жильцы дома на улице Шумакова, 16, из-за чего собралась очередь из машин. Она задаётся вопросом, законна ли там установка шлагбаума.