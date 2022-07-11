Водитель иномарки пострадал при столкновении с грузовиком в Барнауле
Авария случилась на Змеиногорском тракте
11 июля 2022, 19:12, Никита Черников
В Барнауле на Змеиногорском тракте в районе остановки «Цветы Алтая» вечером 11 июля столкнулись грузовик DAF и легковушка Ford. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».
От удара у легковушки сильно пострадала задняя часть. У фуры тем временем разбита фара и также поврежден корпус.
Фото: «Страховой Аварком»
Водитель Ford в результате ДТП получил травмы. На месте происшествия работают спецслужбы.
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