Водитель иномарки пострадал при столкновении с грузовиком в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте в районе остановки «Цветы Алтая» вечером 11 июля столкнулись грузовик DAF и легковушка Ford. Об этом amic.ru сообщили в компании «Страховой Аварком».

От удара у легковушки сильно пострадала задняя часть. У фуры тем временем разбита фара и также поврежден корпус.

Фото: «Страховой Аварком»

Водитель Ford в результате ДТП получил травмы. На месте происшествия работают спецслужбы.