Водитель КамАЗа врезался в кирпичный забор в Барнауле

Перед этим грузовик протаранила легковушка

12 ноября 2022, 15:40, Никита Черников

В Барнауле водитель КамАЗа врезался в кирпичный забор торгово-монтажной компании после того, как его протаранил легковой автомобиль, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» в субботу, 12 ноября.

По информации очевидцев, ДТП случилось на проспекте Калинина, 30/7.

Отмечается, что если бы не забор, то грузовик мог бы въехать в пункт охраны. Легковушка тем временем в результате происшествия оказалась на трамвайных путях.

Фото: «Инцидент Барнаул»

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