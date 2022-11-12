Водитель КамАЗа врезался в кирпичный забор в Барнауле

В Барнауле водитель КамАЗа врезался в кирпичный забор торгово-монтажной компании после того, как его протаранил легковой автомобиль, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» в субботу, 12 ноября.

По информации очевидцев, ДТП случилось на проспекте Калинина, 30/7.

Отмечается, что если бы не забор, то грузовик мог бы въехать в пункт охраны. Легковушка тем временем в результате происшествия оказалась на трамвайных путях.

Фото: «Инцидент Барнаул»