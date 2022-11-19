Водитель Lada Granta погиб при столкновении с КамАЗом в Барнауле
Автомобили двигались во встречном направлении
19 ноября 2022, 15:31, Никита Черников
Смертельное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор 19 ноября в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.
Авария случилась в 12:55 на третьем километре трассы. Предварительно, 30-летний водитель КамАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 59-летнего мужчины.
В результате раненый шофёр легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Фото: «Инцидент Барнаул»
Полицейские проводят проверку.
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