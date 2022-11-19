Водитель Lada Granta погиб при столкновении с КамАЗом в Барнауле

Смертельное ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор 19 ноября в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

Авария случилась в 12:55 на третьем километре трассы. Предварительно, 30-летний водитель КамАЗа выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 59-летнего мужчины.

В результате раненый шофёр легковушки скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Полицейские проводят проверку.