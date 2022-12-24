Водитель легковушки погиб в ДТП на алтайской трассе

Авария случилась на выезде из Павловска

24 декабря 2022, 17:00, Никита Черников

Фото: Дмитрий Саранцев / Barnaul 22

Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае, рассказал очевидец в паблике Barnaul 22.

Инцидент случился 24 декабря на выезде из села Павловск на Каменском тракте. По информации свидетеля, дорога очень скользкая.

На опубликованных снимках можно заметить, что на месте происшествия работали медики и пожарные.

«Водитель иномарки погиб. Пассажир иномарки жив. Увезли на скорой», — говорится в сообщении.

24 декабря сообщалось о крайне плохой видимости на дорогах Алтайского края. Особенно люди отмечали ситуацию на трассе Павловск — Камень-на-Оби, где ничего не было видно дальше пяти метров.