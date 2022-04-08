Водитель Toyota Camry пострадал при опрокидывании автомобиля на алтайской трассе
По данным полиции, водитель не выбрал безопасную скорость движения
8 апреля 2022, 20:45, Никита Черников
Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария случилась 7 апреля около 19:45 в Усть-Канском районе. 31-летний житель села Яконур ехал на Toyota Camry по трассе Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда-Карагай — граница Казахстана со стороны села Ябоган в сторону села Усть-Кан.
Во время поездки автомобилист не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, в результате машина слетела с трассы и перевернулась. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии полицейские проводят проверку. У водителя также взяли анализ крови на алкоголь.
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