Водитель Toyota Camry пострадал при опрокидывании автомобиля на алтайской трассе

Человек пострадал при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Авария случилась 7 апреля около 19:45 в Усть-Канском районе. 31-летний житель села Яконур ехал на Toyota Camry по трассе Черга — Беш-Озек — Усть-Кан — Талда-Карагай — граница Казахстана со стороны села Ябоган в сторону села Усть-Кан.

Во время поездки автомобилист не выбрал безопасную скорость, вследствие чего не справился с управлением, в результате машина слетела с трассы и перевернулась. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По факту аварии полицейские проводят проверку. У водителя также взяли анализ крови на алкоголь.