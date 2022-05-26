Водитель за рулем Toyota сбил пожилого пешехода в Барнауле

63-летний пешеход попал под колеса автомобиля в Барнауле в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей. Как рассказали в ОГИБДД Барнаула, по предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем Toyota наехал на пожилого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил телесные травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ГБ № 1. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.