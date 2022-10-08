Водителя Ксении Собчак приговорили к двум годам колонии за смертельную аварию
На суде мужчина просил не лишать его свободы и заявлял, что готов возместить ущерб
8 октября 2022, 08:45, Илья Звягинцев
Водителя Ксении Собчак Олега Цоя приговорили к двум годам колонии поселения за смертельную аварию. Об этом сообщает BAZA.
Напомним, что инцидент произошёл в октябре 2021 года. Maybach, в котором ехала Собчак, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.
В результате аварии пассажирка Volkswagen скончалась.
На суде Цой просил не лишать его свободы, а также заявлял, что готов возместить пострадавшим ущерб. Мужчина отмечал, что у него есть семья, которая нуждается в его внимании.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии поселения, а также на три года запретил управлять автомобилем.
Что известно о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак, которая "сбежала" с места аварии?
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