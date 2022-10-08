Водителя Ксении Собчак приговорили к двум годам колонии за смертельную аварию

Водителя Ксении Собчак Олега Цоя приговорили к двум годам колонии поселения за смертельную аварию. Об этом сообщает BAZA.

Напомним, что инцидент произошёл в октябре 2021 года. Maybach, в котором ехала Собчак, вылетел на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen.

В результате аварии пассажирка Volkswagen скончалась.

На суде Цой просил не лишать его свободы, а также заявлял, что готов возместить пострадавшим ущерб. Мужчина отмечал, что у него есть семья, которая нуждается в его внимании.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет колонии поселения, а также на три года запретил управлять автомобилем.