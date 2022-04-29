Водителя маршрутки, насмерть сбившего школьницу на перекрестке в Барнауле, осудили на три года

Водителя маршрутки, который 11 ноября 2021 года насмерть сбил школьницу на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда, приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

27 апреля правоохранители завершили расследование дела. Требования потерпевшей стороны в суде удовлетворили в полном объёме. Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован.

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Прочее Водителя маршрутки, который насмерть сбил школьницу в Барнауле, оставили в СИЗО

Напомним, 11 ноября девочку насмерть сбил водитель маршрутки в районе пересечения улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда. 13 ноября, за день до её 14-летия, школьницу похоронили. 16 ноября водителя арестовали, а в декабре ему не удалось обжаловать решение о мере пресечения в виде нахождения в СИЗО.

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Происшествия Восьмилетнюю девочку сбили у школы в Барнауле

Власти Барнаула обещали принять меры по переоборудованию ставшего печально известным пешеходного перехода. Горожане отмечали, что перекрёсток очень неудобный. Позднее дорожники предприняли меры по улучшению ситуации на этом участке дороги и установили освещение.