Ворвался с двумя пистолетами. Что известно о стрельбе в школе Ижевска?

Стрельба произошла в 88-й школе в Ижевске днем, 26 сентября. Об этом сообщают очевидцы и местные СМИ. По их словам, стрелок забаррикадировался в одном из классов. Происходит эвакуация учеников и учителей, на место следуют экстренные службы. По неподтверждённым данным, в результате стрельбы погибли девять человек. Всё самое главное о трагедии в Удмуртии.

Что произошло?

Официальной информации пока нет. Известно, что преступник, одетый в чёрное, ворвался в школу и открыл стрельбу. Охранник был убит практически в упор. Есть раненые среди детей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе № 88 в Ижевске, был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл к учебному заведению, в котором произошла трагедия. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«По ситуации в школе № 88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всём, что происходит», — написал Бречалов.

По сообщению очевидцев, из учебного заведения выносят раненых. Здание школы оцеплено сотрудниками силовых структур и экстренных служб. К нему подъезжают экипажи скорой помощи, забирая пострадавших.

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Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в школе в Ижевске

Ситуацию прокомментировала пресс-служба МВД по Удмуртии.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется», — сказано в сообщении ведомства.

Сколько человек пострадало?

Информация пока предварительная. В Следственном комитете заявили, что погибших девять человек, в том числе пятеро детей. Кроме погибших, есть раненые. По данным ТАСС, их около 20 человек. Точное их число пока не называли.

Сейчас Минздрав направил в Ижевск группу специалистов для оказания медпомощи после стрельбы в школе. Расследование дела будет вести центральный аппарат СК.