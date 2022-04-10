Восемь человек эвакуировали из дома при пожаре в Рубцовске

10 апреля в двухэтажном жилом доме в Рубцовске произошёл пожар. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание произошло на лестничной площадке первого этажа — там горела старая мебель.

Дым быстро распространялся по квартирам. Прибывшие на место пожарные вывели из опасной зоны пять человек и ещё троих человек спасли.

Общая площадь возгорания составила порядка 3 квадратных метров. По предварительной информации, причина случившегося — неосторожное обращение с огнём.