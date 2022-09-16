Восемь человек эвакуировали из горящего магазина стройматериалов в Камне-на-Оби
На месте работают 28 человек личного состава, задействованы семь автоцистерн
16 сентября 2022, 21:22
Открытое горение на пожаре в магазине строительных материалов в Камне-на-Оби ликвидировано. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из здания эвакуировали восемь человек — пострадавших нет.
На месте работают 28 человек личного состава, задействованы семь автоцистерн. Причины пожара выясняются.
Напомним, что пожар в магазине строительных материалов «Домострой» произошел 16 сентября.
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