Восемь человек эвакуировали из горящего магазина стройматериалов в Камне-на-Оби

Открытое горение на пожаре в магазине строительных материалов в Камне-на-Оби ликвидировано. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из здания эвакуировали восемь человек — пострадавших нет.

На месте работают 28 человек личного состава, задействованы семь автоцистерн. Причины пожара выясняются.

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Происшествия Крупный пожар в магазине стройматериалов произошел в Камне-на-Оби

Напомним, что пожар в магазине строительных материалов «Домострой» произошел 16 сентября.