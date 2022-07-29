Восемь человек погибли при пожаре в московском хостеле
Основной причиной смерти людей стало наличие решёток на окнах
29 июля 2022, 08:52, Илья Звягинцев
В Москве восемь человек погибли при пожаре в одном из хостелов города. Подробности случившегося, ссылаясь на данные спецслужб, сообщает РИА Новости.
Пожар произошёл в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного здания. В результате происшествия погибли восемь человек.
Как отмечают в МЧС, основной причиной гибели людей стало то, что на окнах, из которых они могли выбраться на улицу, установлены решётки.
«С 2019 по 2022 неоднократно проводились судебные разбирательства по данному объекту. Последняя проверка данного объекта проводилась в июне 2022 года, после чего также органами надзора были выписаны предписание и предупреждение», — добавили в МЧС.
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