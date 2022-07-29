Восемь человек погибли при пожаре в московском хостеле

В Москве восемь человек погибли при пожаре в одном из хостелов города. Подробности случившегося, ссылаясь на данные спецслужб, сообщает РИА Новости.

Пожар произошёл в ночь на 29 июля на первом этаже 16-этажного здания. В результате происшествия погибли восемь человек.

Как отмечают в МЧС, основной причиной гибели людей стало то, что на окнах, из которых они могли выбраться на улицу, установлены решётки.