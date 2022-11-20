Война не спишет. Почему ужаснувшая Россию бойня является преступлением

Очередные обвинения в военных преступлениях в адрес Киева выдвинула Москва. Как уже сообщили СМИ, 18 ноября в интернете появились видеоролики о расстреле более десяти российских военнопленных. На случившееся уже отреагировали высокопоставленные чиновники и общественники. Реакцию российских и международных структур, правовую оценку происшествия и возможные политические последствия попытался отследить журналист amic.ru Андрей Магас.

Патологические развлечения бойцов ВСУ

Как известно, на видеороликах показаны пленные российские бойцы, расстрелянные военнослужащими ВСУ, один из которых и выложил снятое в Сеть. Россияне сдались сами, хотя один из них, как написал телеграм-канал «Рыбарь», «попытался дорого продать свою жизнь» — оказал вооружённое сопротивление. «А солдаты ВСУ решили за это отыграться на всех военнопленных, убив их на месте», — пишет автор канала. Установлено, что массовый расстрел 11 человек (такое количество убитых чаще всего приводится в Сети) произошёл в селе Макеевка. Причём большинство из погибших сдались в плен, сложив оружие.

Авторы портала «Русская весна» сообщили, что «украинцы в комментариях пытались придумать оправдания, например, что российские военные были убиты прилётом мины или в бою».

В телеграм-каналах называются имена вероятных исполнителей убийства — это пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове. Как утверждается, в студенческие годы они играли в харьковской команде КВН «Следствие ведут».

По словам недавно демобилизовавшегося из зоны СВО бойца подразделения «Пятнашка» Дмитрия Колесникова, далеко не всегда военнослужащие во время боевых действий сохраняют выдержку по отношению к пленным.

Понятно, что в боевой обстановке все действующие лица на взводе, но надо быть ненормальным, чтобы выкладывать такие кадры в интернет. Почему-то украинские военные такой ненормальностью отличаются — это, между прочим, не первый факт расстрела пленных с их стороны, но раньше это не вызывало такой бурной реакции, — сообщил он amic.ru.

Попраны законы России и Украины

С требованием к международным организациям осудить расстрел российских пленных солдатами ВСУ обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В её комментарии, опубликованном на сайте министерства, отмечается, что видеозаписи о расстреле стали «очередным доказательством преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., и международных правозащитных норм».

Захарова также напомнила, что и прежде «украинские неонацисты выкладывали на всеобщее обозрение отчёты о своих „подвигах“, от которых в жилах стынет кровь — стрельба по ногам связанных солдат, глумление над телами погибших, расстрелы безоружных, как военных, так и гражданских лиц».

Она также констатировала, что «все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада» и «подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты».

Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский заявил, что данный расстрел «нарушает все мыслимое законодательство и правовые нормы».

Причём это деяние преследуется не только по российскому Уголовному кодексу, но и по украинскому. В соответствие с нашим законодательством, здесь присутствует состав преступления, предусмотренный двумя статьями, — сообщил он amic.ru.

Он рассказал, что в макеевском расстреле нарушена 356-я статья УК — использование недопустимых методов ведения войны, она устанавливает ответственность за жестокое обращение с военнопленными и жестокое обращение с гражданским населением, сообщил собеседник. Наказание — до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, совершено убийство, неоправданное никакими обстоятельствами, ведь пленные (за исключением одного) не оказывали сопротивления — налицо нарушение статьи 105-й ч. 2, с целым набором квалифицирующих признаков. По нашим законам — это либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Но смертная казнь у нас не применяется, а тут мы видим обстоятельства, когда её можно было бы использовать, — заявил Аграновский.

Что касается международного права, то имело место нарушение статей 2 и 3 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует право на жизнь и защищает от жесткого и бесчеловечного обращения. А также «Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными». Там прямо запрещаются такого рода действия, подчеркнул эксперт.

Кстати, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявили, что видеоматериалы будут переданы международным организациям (Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совету Европы, Amnesty International, Международному Комитету Красного Креста) с требованием провести расследования. Фадеев называл случившееся «демонстративным вызывающим преступлением», «нарушением всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали». Он заверил, что СПЧ потребует «реакции международной общественности и расследования».

Комбатанты тоже под законом

В минобороны РФ заявили, что «опубликованные новые свидетельства массовой расправы <...> подтверждают живодёрскую сущность нынешнего киевского режима». «Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — заявили в оборонном ведомстве.

Как известно, формально между Россией и Украиной нет состояния войны — ни одна из сторон не объявила её противнику. По словам Дмитрия Аграновского, это обстоятельство в данном случае не имеет значения.

Есть статус комбатантов, которыми могут быть участники партизанских формирований или разного рода повстанцы. Важно, чтобы это был отряд, в нём присутствовали иерархия и дисциплина. Чтобы было в руках оружие и опознавательные знаки — здесь всё это было. Никто не сомневается, что расстреляны именно военнопленные. Я редко, как адвокат, говорю, что в каком-то случае есть состав преступления или что-то в этом духе, но здесь он просто налицо, — подчеркнул собеседник.

Обращение с пленными, конечно, отличается с российской и украинской стороны. Порою жизнь сохранялась таким персонажам, которых стоило грохнуть на месте. Но наше командование передавало их соответствующим структурам и тех сажали в автобусы и отправляли за линию фронта, — рассказывает Дмитрий Колесников.

По его словам, также жестокое обращение с россиянами у ВСУ вызвано двумя причинами:

Во-первых, русофобией, которая у них носит абсолютно клинический характер, хотя очень многие из них говорят на чистейшем русском языке и на «мове» двух слов не свяжут. Во-вторых, они убеждены, что у них надёжная «крыша» в лице США, которым солдаты ВСУ подчас совершенно тупо стремятся подражать. Изображают из себя таких безжалостных «рэмбо», которым всё позволено, а за содеянное ничего не будет.

Колонизаторы нас не поймут, а бывшие колонии — вполне

Уже последовала реакция заместителя официального представителя генсека ООН Фархан Хак, заявившего о необходимости расследования инцидента с расстрелом российских военнопленных.

«Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности», — заявил он РИА Новости.

Изучением видеоматериалов занимается и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщила сотрудница пресс-службы Элизабет Тросселл.

По словам Дмитрия Аграновского, не стоит надеяться, что сторонниками правды и гуманизма окажутся западные лидеры.

В данном случае они представляют государства, являющиеся стороной конфликта, несмотря на то, что они это не признают. Поэтому ожидать от них какой-то объективности не приходится. Но, к счастью, мир уже давно не ограничивается западными странами. Запад — это угасающая цивилизация. А активно развиваются наши союзники и потенциальные союзники — Латинская Америка, Индия, Индокитай, Азия и другие. И эти страны как раз воспримут наши доводы, — убеждён эксперт.

По его словам, «исторически получилось, что мир делится на западные страны и страны, которые были их колониями, исключением является наша страна».

Россия не имела колоний, а в силу своей огромности и силы никогда не была завоёвана. А побывавшие колониями страны не понаслышке знают, что такое западная цивилизация. Это не русских, а индусов и азиатов в своё время к пушкам привязывали англичане и стреляли. Так что в странах, недавно считавшихся «третьим миром», нас вполне могут понять, — заключил Аграновский.