ВОЗ: заболеваемость ковидом в мире за две недели выросла почти на 30%

Заболеваемость коронавирусом за последние две недели выросла в мире почти на 30%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передаёт РБК.

По его данным, скачок связан с распространением существующих подвидов «омикрон"-штамма. При этом в Индии выявили ещё один подвид — BA.2.75, за ним ведётся наблюдение.

Гебрейесус отметил, что в текущей ситуации во многих странах резко снизился уровень тестирования на ковид, а новые лекарства от инфекции не поступают в бедные страны.

Он также добавил, что вакцинация остаётся «реально эффективным» средством предотвращения тяжёлого течения болезни и летального исхода.

По данным статистического сайта Worldometer, с начала пандемии коронавируса в мире выявили 557,1 млн случаев заражения и 6,3 млн смертей.