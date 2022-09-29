Возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины у барнаульского пивбара

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины возле бара по улице Балтийской, 45, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ночь на 28 сентября компания молодых людей распивала в заведении спиртное. Когда друзья вышли на улицу, 21-летний потерпевший начал матом оскорблять незнакомого мужчину из соседней компании, в результате чего завязалась драка.

«Подозреваемый стал жестоко избивать обидчика, нанося удары кулаками, а затем ногами по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а мужчина скрылся. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти молодого человека стала закрытая черепно-мозговая травма», — сообщили в ведомстве.

22-летнего подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Отмечается также, что следователи готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу. По данным СК, ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Расследование продолжается.