Вознаграждения на 1,3 млн рублей объявили на Алтае за информацию по двум убийствам и «лесному преступнику»

В Алтайском крае полиция объявила крупные вознаграждения за информацию, которая поможет раскрыть преступления, в том числе убийства двух женщин, сообщает региональное МВД.

Дело первое

Напомним, в сентябре 2020 года в километре от Заринска, на правом берегу реки Чумыш, обнаружили полуобнажённое тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Личность до настоящего времени не установлена.

«Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы рыжего цвета до плеч. Была одета: куртка тёмного цвета с тёмно-коричневым рисунком в виде пятен неправильной формы на металлической застёжке-молнии, юбка тёмного цвета, жилетка леопардовая с капюшоном, нижнее белье голубого цвета с бежевыми вставками, носки розового цвета. На шее — металлический крестик с изображением распятия на синем фоне на капроновой нитке, на безымянном пальце правой руки — два кольца из металла белого цвета в виде сердец, в ушах — серьги в виде колец из металла тёмного цвета», — уточнили в ведомстве.

Полиция объявила вознаграждение в размере 300 000 рублей за помощь в установлении личности женщины и лица, причастного к её смерти.

Фото: 22.мвд.рф

Дело второе

В апреле 2020 года в Бийске в лесном массиве возле Центральной городской больницы с признаками насильственной смерти обнаружили тело молодой женщины.

Полиция объявила вознаграждение в размере 500 000 рублей за помощь в установлении личности и задержании преступника, причастного к смерти жительницы наукограда.

Дело третье

В 2015-2016 годах в лесном массиве в нагорной части Барнаула неизвестный совершил ряд преступлений. У правоохранителей имеется лишь рисованный портрет предполагаемого преступника, который составили в те годы со слов пострадавших.

«Приметы: мужчина европейского типа, на вид 25-35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо овальное, брови густые и длинные, глаза большие, нос прямой, рот крупный, губы пухлые», — отметили в МВД.

Полиция объявила вознаграждение в размере 500 000 рублей за помощь в установлении личности подозреваемого в совершении нескольких преступлений и его задержании.

Сообщить информацию по указанным преступлениям можно по телефонам: 8 (385-2) 397-313, 397-402 (дежурная часть ГУ МВД России по Алтайскому краю); 8 (385-2) 397-470, 397-419, 397-128 (управление уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю); 8 (385-2) 604-483 (СУ СК России по Алтайскому краю). Также можно позвонить по телефону 02 (102 — с мобильного).