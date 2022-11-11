Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Минобороны РФ заявило о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области. Как сообщает РИА Новости, она закончилась в 05:00 по мск.

При манёвре на правом берегу не оставили ни одной единицы военной техники, потерь среди личного состава, вооружений и материальных средств ВС РФ нет.

Новости

Политика Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра в Херсонской области

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу 9 ноября утвердил вывод войск на левый берег Днепра для организации обороны по рубежу реки. Как заявлял генерал Сергей Суровикин, в текущей ситуации город Херсон и прилегающие населённые пункты не могут полноценно снабжаться. Решение позволит сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск.